Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer missachtet rote Ampel und prallt in Seite eines Toyotas (19.05.2026)

Konstanz (ots)

Glücklicherweise unverletzt ist ein Radfahrer bei einem Unfall an der Kreuzung Gartenstraße/Europastraße am Dienstagmorgen geblieben. Kurz nach 7 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit einem Mountainbike auf dem Radweg neben der Europastraße in Richtung Schänzlebrücke. An der Kreuzung zur Gartenstraße missachtete der Radler die rote Ampel, querte die Straße und prallte in der Folge, aufgrund defekter Bremsen ungebremst in die Beifahrerseite eines von der Schänzlehalle kommenden Toyota einer 50-Jährigen. Am Fahrrad entstand geringer Schaden, der Schaden am Toyota dürfte bei etwa 4.000EUR liegen.

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