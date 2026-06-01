Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Uslar (ots)

Uslar, (go), Lange Straße (Kleines Café), zwischen Donnerstag, dem 28.05.2026, 18:00 Uhr und Freitag, dem 29.05.2026, 07:30 Uhr. Bislang unbekannte Täter beschädigten zwei Holztische des Cafes eines 59- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 100 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

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