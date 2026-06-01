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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Exhibitionistische Handlung im Auepark - Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Auepark, 30.05.2026, gegen 15:30 Uhr

Am Samstag, den 30.05.2026, gegen 15:30 Uhr, entblößte sich eine männliche Person in schamverletzender Weise vor einer zufällig vorbeikommenden Frau im Bad Gandersheimer Auepark. Der Täter manipulierte erkennbar in seinem Intimbereich. Die Frau konnte sich daraufhin entfernen und die Polizei informieren. Zu einem Übergriff kam es glücklicherweise nicht.

Noch vor Eintreffen der Polizei konnte sich der Täter vom Tatort entfernen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei Bad Gandersheim verlief erfolglos.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 40-45 Jahre alt
   - schlanke Statur
   - blaue Shorts
   - blaues T-Shirt
   - blaue Basecap

Die Polizei Bad Gandersheim hat die Ermittlungen wegen einer exhibitionistischen Handlung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Rufnummer 05382/9593-0 zu melden. (lf)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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