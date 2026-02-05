Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Halter eines Geländewagens nach Unfall gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Klausenstraße;

Tatzeit: 04.02.2026, 21.30 Uhr;

Einen Verkehrsunfall verursacht hat am Mittwochabend ein 25-jähriger Bocholter an der Klausenstraße in Bocholt. Der Autofahrer beschädigte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und setzte seine Fahrt zunächst fort. Als er seinen Angaben zur Folge wenige Minuten später zur Unfallstelle zurückkam, war das beschädigte Auto nicht mehr vor Ort. Bei dem angefahrenen Wagen soll es sich um einen schwarz-grau lackierten Geländewagen der Marke Volvo mit einem Bocholter Kennzeichen handeln. Das Fahrzeug müsste an der linken Fahrzeugseite frische Beschädigungen aufweisen.

Der Halter des Geländewagens und mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden. (mo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell