Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nachtrag zu Meldung "Autofahrer nach Unfall gesucht"

Ahaus (ots)

Der zunächst flüchtige Autofahrer, ein 21-jähriger Mann aus Borken, von dem Verkehrsunfall in Ahaus an der Einmündung Heeker Straße/Fürstenkämpe hatte sich etwa eine Stunde nach dem Vorfall bei der Polizei in Borken gemeldet. (mo)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Marie Olbering(mo), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

