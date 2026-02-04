POL-BOR: Ahaus - Nachtrag zu Meldung "Autofahrer nach Unfall gesucht"
Ahaus (ots)
Der zunächst flüchtige Autofahrer, ein 21-jähriger Mann aus Borken, von dem Verkehrsunfall in Ahaus an der Einmündung Heeker Straße/Fürstenkämpe hatte sich etwa eine Stunde nach dem Vorfall bei der Polizei in Borken gemeldet. (mo)
