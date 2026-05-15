Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erstes Resümee der Landespolizeiinspektion Saalfeld zum Feiertag Christi Himmelfahrt

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Zu Christi Himmelfahrt wurden im gesamten Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mehrere kleinere sowie öffentliche und private Feierlichkeiten organisiert. Viele Wandergruppen waren unterwegs und nutzten das recht schöne Wetter, um gemeinsam Zeit im Freien zu verbringen. Aus polizeilicher Sicht verlief der Tag insgesamt sehr friedlich. Die Saalfelder Polizei war gut auf die erhöhte Anzahl an kleinen Festen und Wandergruppen vorbereitet. Zwar zeigte sich eine leicht erhöhte Auffälligkeit im Zusammenhang mit Alkoholeinfluss im Straßenverkehr, so war beispielsweise in den Abendstunden ein Fahrradfahrer in Bad Blankenburg, der in einen Unfall verwickelt war, mit über 1,9 Promille unterwegs. Bislang wurden der Polizei vergleichsweise wenige Körperverletzungsdelikte gemeldet oder festgestellt. Viele kleinere Streitigkeiten konnten durch kommunikatives Eingreifen geschlichtet werden. Alles in allem kann die Saalfelder Polizei bisher von einem ruhigen Christi Himmelfahrtstag berichten.

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