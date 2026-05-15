Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte verunreinigen Kanalisation mit Öl

Unterwellenborn (ots)

Am Mittwoch, dem 13.05.2026, gegen 20:00 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass auf dem Parkplatz eines ehemaligen Baumarktes in der Kronacher Straße in Unterwellenborn Öl, vermutlich Motorenöl, in mehrere dortige Gullys gekippt wurde.

Vor Ort überprüfte die Feuerwehr mehrere Gullydeckel. Dabei bestätigte sich eine deutliche Verunreinigung mehrerer Gullys durch Öl. Das Öl gelangte folglich in die Kanalisation.

In welchem Ausmaß die Verunreinigung vorliegt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Die Polizei sucht nun Zeugen.

Falls Ihnen in diesem Zusammenhang etwas aufgefallen ist, etwa Personen oder Fahrzeuge, die sich am 12.05.2026 oder 13.05.2026 auf dem Parkplatz aufgehalten haben, dann wenden Sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0119109/2026 an die Polizei Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 56 0.

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