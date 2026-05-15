LPI-SLF: Widerruf Öffentlichkeitsfahndung Martin Elle

Rudolstadt/Breitenherda (ots) - Am Dienstag, dem 12.05.2026, gegen 15:30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer die Kranichfelder Straße in Breitenherda in Richtung Remda. In der Ortslage Breitenherda kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Aufgrund des ...

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