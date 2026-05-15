Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Widerruf Öffentlichkeitsfahndung Martin Elle
Sonneberg (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten Martin Elle wird hiermit zurückgenommen, er ist in der Nacht wohlbehalten zu Hause aufgetaucht. Die genauen Umstände seines kurzzeitigen Verschwindens sind derzeit noch unbekannt.
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