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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Widerruf Öffentlichkeitsfahndung Martin Elle

Sonneberg (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten Martin Elle wird hiermit zurückgenommen, er ist in der Nacht wohlbehalten zu Hause aufgetaucht. Die genauen Umstände seines kurzzeitigen Verschwindens sind derzeit noch unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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