Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach Martin Elle (40)

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Sonneberg (ots)

Seit den Abendstunden des 14.05.2026 wird der 40-Jährige Martin Elle vermisst. Gegen 19:15 Uhr verließ er stark alkoholisiert den Schrebergarten in der Kleingartenanlage "Türkenburg" auf der Wehd in Richtung Altstadt. Er hätte dort etwa 19:30 Uhr am Elternhaus eintreffen sollen, dort tauchte er jedoch nicht auf. Seine Lebensgefährtin machte sich fortan auf die Suche nach ihm, leider erfolglos. Im gesamten Nahbereich wurde er nicht angetroffen, im Krankenhaus oder umliegenden Gastronomiebetrieben war er ebenfalls nicht. Es ist nicht auszuschließen, dass er orientierungslos ist oder sich in einer hilflosen Lage befindet.

Martin Elle ist ca. 185cm groß und ca. 85kg schwer. Zuletzt war er mit einer schwarzen Cargohose, roten Jacke und schwarzen Stiefel bekleidet. Er trägt Glatze und einen dunklen Drei-Tage-Bart.

Wer Hinweise über den Aufenthaltsort von Martin Elle hat, oder ihn nach 19:15 Uhr gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

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