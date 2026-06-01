Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bargeld an falschen Polizeibeamten übergeben

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 30.05.2026, 11:00 Uhr - 12:19 Uhr

Am Samstagvormittag, den 30.05.2026, gab sich ein männlicher Anrufer bei einem 90jährigen Einbecker als Polizeibeamter aus und veranlasste diesen unter Vortäuschung einer drohenden Einbruchgefahr zu einer Geldübergabe von 10,000,- Euro in bar. Das Geld wurde im Anschluss vom Angerufenen an der Wohnungstür an den mutmaßlich falschen Polizeibeamten übergeben. In diesem Zusammenhang entwendete der bislang unbekannte Täter auch noch den von außen befestigten Hauseingangsschlüssel. Im Nachgang fiel dem Geschädigten auf, dass er einem Betrüger auf den "Leim" gegangen war und meldete den Vorfall der Polizei. Diese leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges ein. Personen, die zu Tat und Täter Angaben machen können, bzw. in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden. Diesbezüglich weist die Polizei noch einmal darauf hin, dass es im Augenblick vermehrt zu Betrügereien von älteren Menschen am Telefon kommt. Bei derartigen Anrufen sollte man vor einer möglichen Geldübergabe nochmals Rücksprache mit Bekannten halten oder direkt bei der örtlichen Polizei nachfragen, ob ein solch vorgetragener Sachverhalt tatsächlich von der Polizei stammt.

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