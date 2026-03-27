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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Auf einen Unfall folgt eine Körperverletzung

Niederkrüchten (ots)

Aufregung auf der B221 zwischen Niederkrüchten und Arsbeck am Donnerstagabend. Es geht um einen Verkehrsunfall, der glimpflich ausging, aber Gefahrenpotential barg, und eine anschließende Auseinandersetzung zwischen den beiden Beteiligten. Ein 60-jähriger Wegberger war auf der B221 von Niederkrüchten aus in Richtung Wegberg unterwegs. Kurz hinter einer Kiesgrube kam ihm ein Kleintransporter entgegen. Als er fast auf einer Höhe mit diesem entgegenkommenden Fahrzeug war, bemerkte er plötzlich, dass ein Auto versuchte, diesen Kleintransporter zu überholen oder um an dem Transporter vorbeischauen zu können zumindest ein Stück weit auf die Gegenspur zog. Dieses Auto fuhr ein 59-jähriger Niederkrüchtener. Der Wegberger versuchte, in Richtung der Leitplanke auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht ganz verhindern. Die Außenspiegel der Fahrzeuge trafen sich und wurden beide zerstört. Der Mann aus Wegberg wendete, um hinter dem Niederkrüchtener herzufahren, weil er den Eindruck hatte, dass dieser nicht hätte anhalten wollen. In der Einfahrt zur Kiesgrube hielt er aber an, dort trafen die beiden Männer aufeinander. Was sich dort dann genau abgespielt hat, darüber gehen die Schilderungen der beiden Beteiligten auseinader. Der Unfallverursacher wirft dem Wegberger vor, ihn geschlagen zu haben. Zeugen, die hinzugekommen waren, beobachteten ein Schubsen. Die Einsatzkräfte schrieben am Ende zwei Anzeigen. Dem Niederkrüchtener wirft die Anzeige eine Verkehrsgefährdung durch sein Verhalten vor. Deshalb wurde sein Führerschein auch beschlagnahmt. Der Wegberger wurde wegen Körperverletzung angezeigt. Die Ermittlungen dauern an. /hei (199)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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