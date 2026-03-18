Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruchversuch in leerstehende Haushälfte

Nordhorn (ots)

Zwischen Montag, 16. März 2026, 19:00 Uhr, und Dienstag, 17. März 2026, 16:00 Uhr, kam es in der Bernhardstraße in Nordhorn zu einem Einbruchversuch.

Bislang unbekannte Täter versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu einer Doppelhaushälfte zu verschaffen. In das Gebäude gelangten die Täter jedoch nicht.

Das Objekt ist derzeit aufgrund von Renovierungsarbeiten unbewohnt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass es aktuell vermehrt zu Einbrüchen in unbewohnte oder im Umbau befindliche Häuser kommt. Achten Sie daher besonders auf sichere Verschlussverhältnisse und lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar zurück.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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