Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Wohnhaus

Nordhorn (ots)

Am Dienstag, 17. März 2026, gegen 15:30 Uhr, wurde ein Einbruch in ein Wohnhaus in Nordhorn festgestellt.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitag und Dienstag gewaltsam Zutritt, indem sie zwei gläserne Zugangstüren einschlugen. Im Obergeschoss wurde das Haus am Rüschenweg durchwühlt, Schränke standen offen und Gegenstände lagen verstreut auf dem Boden. Nach ersten Erkenntnissen könnten Schmuck sowie Bargeld entwendet worden sein. Eine genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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