Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Verkaufswagen aufgebrochen

Geeste (ots)

Zwischen Freitag, 13. März 2026, 19:00 Uhr, und Dienstag, 17. März 2026, 10:40 Uhr, kam es an der Meppener Straße in Geeste zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Verkaufswagen. Im Inneren wurde der Verkaufsraum durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen suchten die Täter gezielt nach Bargeld und entwendeten schließlich die Kassenschublade samt Kleingeld.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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