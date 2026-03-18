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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Einbruchversuch in Einfamilienhaus

Werlte (ots)

Am Montag, 16. März 2026, zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr, kam es in der Heilsberger Straße in Werlte zu einem Einbruchversuch.

Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam in ein Einfamilienhauses zu gelangen. Vermutlich wurden die Täter durch Rufe des Geschädigten gestört und ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab, ohne in das Haus einzudringen.

Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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