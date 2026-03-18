Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in unbewohntes Wohnhaus

Lingen (ots)

Zwischen Samstag, 28. Februar 2026, 14:00 Uhr, und Dienstag, 17. März 2026, 18:15 Uhr, kam es im Föhrenweg in Lingen zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt. Im Anschluss wurden nahezu alle Räume nach möglichem Diebesgut durchsucht.

Ob tatsächlich Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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