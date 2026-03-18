Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Einbruch in unbewohntes Wohnhaus
Lingen (ots)
Zwischen Samstag, 28. Februar 2026, 14:00 Uhr, und Dienstag, 17. März 2026, 18:15 Uhr, kam es im Föhrenweg in Lingen zu einem Einbruch.
Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt. Im Anschluss wurden nahezu alle Räume nach möglichem Diebesgut durchsucht.
Ob tatsächlich Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell