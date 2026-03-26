Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Hausbewohner nach Feuer im Krankenhaus

Viersen (ots)

Gegen 5.45 Uhr am frühen Donnerstagmorgen sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptstraße in Viersen gerufen worden. Ein Hausbewohner musste zur Abklärung des Verdachts auf eine leichte Rauchgas-Intoxikation ins Krankenhaus gebracht werden. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Wer mit Hinweisen auf Beobachtungen zur Klärung beitragen kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 beim KK1. /hei (197)

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