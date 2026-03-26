Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zusammenstoß zwischen 15-Jährigem Pedelec-Fahrer und Pkw - Pedelec-Fahrer ist schwer verletzt

Kempen-Tönisberg (ots)

Am Donnerstag kam es um 08:00 Uhr auf der Rheinstraße in Kempen-Tönisberg zu einem Zusammenstoß zwischen einem 15-Jährigen Pedelec Fahrer aus Kempen und einem 39-Jährigen Pkw-Fahrer aus Kempen. Der Pedelec Fahrer fuhr in Fahrtrichtung Haag vom Gehweg auf die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem geradeaus in Fahrtrichtung Achterberg fahrenden Pkw.

Der 15-Jährige Pedelec-Fahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. /hl (196)

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