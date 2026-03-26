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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - Zwei Personen wurden schwer, zwei weitere wurden leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Mittwoch kam es um 17:35 Uhr auf Höhe der Kreuzung Straelener Straße/ Maasheide in Kempen zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Pkw. Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus den Niederlanden befuhr die Straelener Straße in Fahrtrichtung Straelen. Aus noch unklaren Gründen fuhr er dem in gleiche Fahrtrichtung verkehrsbedingt wartenden Pkw einer 18-Jährigen Unfallbeteiligten aus Straelen und dessen 16-jährige Beifahrerin auf. Dabei gelangte der Niederländer auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Pkw eines 51-jährigen Autofahrers aus Krefeld zusammen. Der 32-Jährige und der 51-jährige Pkw-Fahrer wurden schwer verletzt. Die wartende 18-Jährige und ihre Beifahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie wurden in umliegenden Krankenhäusern verbracht. hl (195)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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