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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf, Wohnmobil beschädigt

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) 23.05.2026 - 31.05.2026

Im Zeitraum von Samstag, den 23.05.2026 bis zum Sonntag, den 31.05.2026, parkte eine 72jährige Halterin ihr Wohnmobil vor ihrem Haus in der Friedrich-Schünemann-Straße. Als sie dieses wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte sie einen Schaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro an dem Wohnmobil fest. Ein vorbeifahrender Pkw/Lkw muss das Fahrzeug der Dasselanerin touchiert und dabei den Schaden verursacht haben. Anschließend entfernte sich der Verantwortliche von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, bzw. seine Personalien feststellen zu lassen. Die Polizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-31310 oder 05564-999100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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