POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 21.05.2026
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
++ Verkehrsunfall ++
A31/A28 Bereich Filsum - Verkehrsunfall
Am 20.05.2026 befuhr eine 66-jährige Fahrerin eines weißen Mitsubishi Space Star zwischen circa 15:25 und 16:30 Uhr zunächst die Autobahn 31 in Richtung Leer und anschließend die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg. Dabei fiel sie durch eine unsichere Fahrweise auf. Unter anderem fuhr sie in Schlangenlinien, touchierte eine Leitplanke und gefährdete den Straßenverkehr. Die Polizei erhielt zahlreiche Notrufe. In Höhe der Anschlussstelle Filsum konnte die Fahrerin gestoppt werden. Der Mitsubishi wies einen Unfallschaden auf, der allerdings keinem konkreten Unfall zugeordnet werden konnte. Weitere Ermittlungen dauern an.
Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Fahrt oder dem Unfall geben können. Ebenso werden Verkehrsteilnehmende gesucht, die durch das Fahrverhalten möglicherweise gefährdet wurden.
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
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