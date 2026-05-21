Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 21.05.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfall ++

A31/A28 Bereich Filsum - Verkehrsunfall

Am 20.05.2026 befuhr eine 66-jährige Fahrerin eines weißen Mitsubishi Space Star zwischen circa 15:25 und 16:30 Uhr zunächst die Autobahn 31 in Richtung Leer und anschließend die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg. Dabei fiel sie durch eine unsichere Fahrweise auf. Unter anderem fuhr sie in Schlangenlinien, touchierte eine Leitplanke und gefährdete den Straßenverkehr. Die Polizei erhielt zahlreiche Notrufe. In Höhe der Anschlussstelle Filsum konnte die Fahrerin gestoppt werden. Der Mitsubishi wies einen Unfallschaden auf, der allerdings keinem konkreten Unfall zugeordnet werden konnte. Weitere Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Fahrt oder dem Unfall geben können. Ebenso werden Verkehrsteilnehmende gesucht, die durch das Fahrverhalten möglicherweise gefährdet wurden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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