Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Begrüßung der neuen Dienststellenleiterin des Polizeikommissariates Emden, Frau Polizeioberrätin Angelika Grüter, und Verabschiedung von Polizeioberrätin Frida Sander als bisherige Leiterin

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Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

Nach zweieinhalb Jahren als Dienststellenleiterin des Polizeikommissariates Emden hat Polizeioberrätin Frida Sander die Dienstgeschäfte in der Seehafenstadt mit Wirkung zum 01.04.2026 an Polizeioberrätin Angelika Grüter übergeben.

Die Wahlemderin Frida Sander übernimmt nun die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes in der Polizeiinspektion Leer/Emden. "Die Zeit in Emden war von intensiver und nachhaltiger Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren der öffentlichen Sicherheit geprägt," berichtet Sander über ihre dienstliche Verwendung beim Emder Polizeikommissariat. Die neuen Aufgaben im Zentralen Kriminaldienst halten weitere Herausforderungen für die 42-Jährige bereit, auf welche sie sich freut.

Die Nachfolge in der Leitung des Polizeikommissariates Emden tritt Frau Angelika Grüter an. Frau Grüter hat zuvor den Zentralen Kriminaldienst in der Polizeiinspektion Leer/Emden geleitet. Die 41-Jährige begann ihre Laufbahn bei der Polizei in Niedersachen im Oktober 2004 und absolvierte ihr Studium an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege, Fakultät Polizei, am Standort Oldenburg.

Ab Oktober 2007 versah Frau Grüter ihren Dienst bei der Polizeistation Weener.

Ab 2011 begab sich Frau Grüter in den Vorbereitungsdienst zum Eintritt in den ehemals höheren Polizeivollzugsdienst, wofür sie mehrere Verwendungen durchlief. So sammelte sie unter anderem Erfahrungen in Ermittlungstätigkeiten, als Dienstschichtleiterin im Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariates Emden und auch als Sachbearbeiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizeiinspektion Leer/Emden.

Danach folgte eine Verwendung in der Polizeidirektion Osnabrück und eine weitere Führungsfunktion als Dienstschichtleiterin beim Polizeikommissariat Papenburg.

Im Jahr 2016 begann Frau Grüter das Masterstudium und schloss dieses im Jahr 2018 erfolgreich an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup ab. Nach der Ernennung zur Polizeirätin trat sie im Herbst 2018 ihren Dienst in der Polizeidirektion Hannover, in der Polizeiinspektion Garbsen, als Leiterin Einsatz an.

Im Frühjahr 2021 wurde Frau Grüter zur Polizeioberrätin befördert.

Im August 2021 kehrte Frau Grüter in die Polizeiinspektion Leer/Emden zurück und verantwortete dort bis zum 31.03.2026 den Posten der Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes.

Mit dem Polizeikommissariat Emden übernimmt Frau Grüter nun wiederum die Leitung einer größeren Organisationseinheit und freut sich darauf, erstmalig eine eigene Dienststelle zu verantworten. "Die Leitung des Polizeikommissariates Emden ist eine herausfordernde Aufgabe, der ich mich gerne stelle. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Emder Kolleginnen und Kollegen und darauf, die polizeiliche Verantwortung in dieser schönen Seehafenstadt zu übernehmen. Ich strebe ein konstruktives Miteinander und ein zielorientiertes Gestalten mit den Playern der Sicherheitsarchitektur an."

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