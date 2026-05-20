Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 20.05.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfälle ++

A 31/Bereich Moormerland - Verkehrsunfall

Am 19.05.2026 befuhr gegen 14:40 Uhr ein 34-jähriger Fahrer eines Ford Cougar die Autobahn 31 in Richtung Lingen. Im Bereich Moormerland fuhr er auf einen VW California auf, der von einer 19-Jährigen gefahren wurde. Dabei entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Am Unfallort wurde festgestellt, dass der 34-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,81 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Darüber hinaus war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Im Rahmen der Unfallaufnahme leistete der 34-Jährige Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen. Er drohte den Polizeibeamten Gewalt an und beleidigte sie. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Der 34-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall

Am 19.05.2026 befuhr ein 74-jähriger Fahrer eines Renault Kangoo gegen 14:45 Uhr einen Parkplatz an der Hauptstraße in Ostrhauderfehn. Dabei verwechselte er ersten Erkenntnissen zufolge Gas- und Bremspedal und fuhr vom Parkplatz gegen die Wand eines Firmengebäudes. Dabei entstand ein Sachschaden am PKW und am Gebäude in insgesamt mittlerer fünfstelliger Höhe. Personen wurden nicht verletzt.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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