POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 20.05.2026
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
++ Verkehrsunfälle ++
A 31/Bereich Moormerland - Verkehrsunfall
Am 19.05.2026 befuhr gegen 14:40 Uhr ein 34-jähriger Fahrer eines Ford Cougar die Autobahn 31 in Richtung Lingen. Im Bereich Moormerland fuhr er auf einen VW California auf, der von einer 19-Jährigen gefahren wurde. Dabei entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.
Am Unfallort wurde festgestellt, dass der 34-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,81 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Darüber hinaus war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Im Rahmen der Unfallaufnahme leistete der 34-Jährige Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen. Er drohte den Polizeibeamten Gewalt an und beleidigte sie. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Der 34-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Strafverfahren wurden eingeleitet.
Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall
Am 19.05.2026 befuhr ein 74-jähriger Fahrer eines Renault Kangoo gegen 14:45 Uhr einen Parkplatz an der Hauptstraße in Ostrhauderfehn. Dabei verwechselte er ersten Erkenntnissen zufolge Gas- und Bremspedal und fuhr vom Parkplatz gegen die Wand eines Firmengebäudes. Dabei entstand ein Sachschaden am PKW und am Gebäude in insgesamt mittlerer fünfstelliger Höhe. Personen wurden nicht verletzt.
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell