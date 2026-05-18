Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/ Emden

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Ermittlungen nach dem Auffinden einer verstorbenen Person in Bunde++

Am 16.05.2025 gegen 21:30 Uhr erhielt die hiesige Polizei durch die Polizei Braunschweig einen Hinweis im Zusammenhang mit einem dort aufgenommenen tödlichen Verkehrsunfall. Es ergaben sich Anhaltspunkte auf ein Versterben eines Angehörigen des bei dem Verkehrsunfall Verstorbenen im hiesigen Bezirk, in Bunde.

Daraufhin wurden umgehend polizeiliche Maßnahmen eingeleitet. Im Verlaufe dieser bestätigte sich, dass der 70-jährige Vater des Verunfallten verstorben war.

Der Leichnam wurde durch die Staatsanwaltschaft Aurich beschlagnahmt und die Obduktion angeordnet. Nach der Durchführung der Obduktion ergeben sich Hinweise auf mögliche Fremdeinwirkungen, die zum Tod des 70-jährigen Mannes geführt haben könnten.

Die Ermittlungen und Untersuchungen dauern derzeit an. Weitere Auskünfte zu laufenden Ermittlungen können nicht erteilt werden.

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