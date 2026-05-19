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Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung vom 19.05.2026 - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Leer (ots)

Die öffentliche Fahndung nach der 84-jährigen Vermissten aus Leer vom 18./19.05.2026 kann eingestellt werden. Die Frau wurde wohlbehalten aufgefunden. Die Polizeiinspektion Leer/Emden bedankt sich für die hohe Einsatzbereitschaft aller eingebundenen Einsatzkräfte und die Unterstützung aus der Bevölkerung.

Die Ursprungsmitteilung wird aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. Es wird darum gebeten, alle im Rahmen der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten und Lichtbilder, die geteilt worden sind, zu löschen und nicht mehr zu verbreiten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Dienstschichtleiter
Telefon: 0491-97690 215
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

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