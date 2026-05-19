Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 19.05.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Körperverletzung ++ Diebstahl ++

Hesel - Körperverletzung

Am 14.05.2026 schlug ein bislang noch unbekannter männlicher Täter gegen 23:10 Uhr einem 29-Jährigen in der Kanalstraße in Neukamperfehn ins Gesicht. Dabei erlitt der 29-Jährige leichte Verletzungen. Zuvor kam es bereits zu verbalen Auseinandersetzungen. Anschließend entfernte sich der Täter vom Tatort. Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Diebstahl

Zwischen dem 16.05.2026 gegen 9 Uhr und dem 18.05.2026 gegen 0 Uhr drang eine unbekannte Täterschaft auf unbekannte Art und Weise unerlaubt in ein Schulgebäude in der Ubbo-Emmius-Straße in Leer ein und beschädigte das Inventar. Darüber hinaus entwendete sie Diebesgut im Wert des unteren vierstelligen Bereichs. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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