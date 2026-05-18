POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 18.05.2026
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
++ Diebstahl ++ KFZ-Rennen ++
Uplengen - Diebstahl
Zwischen dem 16.05.2026 gegen 12 Uhr und dem 17.05.2026 gegen 13:50 Uhr drang eine unbekannte Täterschaft auf unbekannte Art und Weise unerlaubt in ein Wohnhaus im Toorfmoorweg in Remels ein. Dort entwendete sie Diebesgut im Wert im Wert eines unteren dreistelligen Betrages. Wer Hinweise zu diesem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Moormerland/Neukamperfehn - KFZ-Rennen
Am 16.05.2026 fiel Polizeibeamten gegen 20:20 Uhr in der Pappelstraße in Moormerland ein derzeit noch unbekannter Kradfahrer aufgrund von Poser-Verhalten und eines fehlenden Kennzeichens auf. Als die Polizei ihn kontrollieren wollte, beschleunigte er und entzog sich dadurch der Kontrolle. Dabei erreichte er Geschwindigkeiten von über 100 km/h innerorts. Einsatzkräfte der Polizei verfolgten den Unbekannten auf einer Strecke von circa 13,5 Kilometern durch Moormerland und Neukamperfehn. Der Kradfahrer konnte schließlich unerkannt fliehen. Weitere Ermittlungen dauern an.
Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Fahrt oder dem Fahrzeugführer geben können. Ebenso werden Verkehrsteilnehmende gesucht, die durch das Fahrverhalten möglicherweise gefährdet wurden.
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
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