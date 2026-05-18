Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 18.05.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Diebstahl ++ KFZ-Rennen ++

Uplengen - Diebstahl

Zwischen dem 16.05.2026 gegen 12 Uhr und dem 17.05.2026 gegen 13:50 Uhr drang eine unbekannte Täterschaft auf unbekannte Art und Weise unerlaubt in ein Wohnhaus im Toorfmoorweg in Remels ein. Dort entwendete sie Diebesgut im Wert im Wert eines unteren dreistelligen Betrages. Wer Hinweise zu diesem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Moormerland/Neukamperfehn - KFZ-Rennen

Am 16.05.2026 fiel Polizeibeamten gegen 20:20 Uhr in der Pappelstraße in Moormerland ein derzeit noch unbekannter Kradfahrer aufgrund von Poser-Verhalten und eines fehlenden Kennzeichens auf. Als die Polizei ihn kontrollieren wollte, beschleunigte er und entzog sich dadurch der Kontrolle. Dabei erreichte er Geschwindigkeiten von über 100 km/h innerorts. Einsatzkräfte der Polizei verfolgten den Unbekannten auf einer Strecke von circa 13,5 Kilometern durch Moormerland und Neukamperfehn. Der Kradfahrer konnte schließlich unerkannt fliehen. Weitere Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Fahrt oder dem Fahrzeugführer geben können. Ebenso werden Verkehrsteilnehmende gesucht, die durch das Fahrverhalten möglicherweise gefährdet wurden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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