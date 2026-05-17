Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 17.05.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Wohnungsbrand ++ Beleidigung gegen Einsatzkräfte ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Verkehrsunfallflucht ++ Verkehrsunfall mit Verletzten ++

Hesel - Wohnungsbrand

In der Nacht zum Sonntag, gegen 01:30 Uhr, kam es in einer Reihenhauswohnung im Waldwinkel in Hesel zu einem Brandgeschehen. Der 70-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung konnte sich selbstständig ins Freie begeben, wurde jedoch lebensgefährlich verletzt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Sieben weitere Personen aus angrenzenden Wohnungen wurden vorsorglich evakuiert. Im Einsatz befanden sich insgesamt mehr als 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hesel sowie umliegender Feuerwehren. Der entstandene Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern an.

Leer - Beleidigung gegen Einsatzkräfte

Am Samstag, den 16.05.2026, gegen 23:45 Uhr, unterstützten Einsatzkräfte der Polizei in Leer eine Rettungswagenbesatzung im Rahmen eines Einsatzes in der Ulrichstraße. Vor Ort wurde ein 22-jähriger Mann aus Leer mit einer Schnittverletzung angetroffen, welche nach einem vorherigen Sturzgeschehen entstanden war. Im weiteren Verlauf verhielt sich der Mann aggressiv gegenüber dem Rettungsdienst sowie den eingesetzten Polizeikräften. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte fortwährend. Es erfolgte eine Verbringung zur Dienststelle mit anschließender Ingewahrsamnahme. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,08 Promille. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Leer - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, den 17.05.2026, gegen 02:20 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte in der Enno-Ludwig-Straße in Leer einen 35-jährigen Mann aus Leer, der mit einem Mercedes-Benz im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Hesel - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 16.05.2026, in der Zeit von 14:10 Uhr bis 14:15 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Straße "An der Fabrik" in Hesel zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß abgestellten grauen Skoda Kamiq mit Gummersbacher Kennzeichen. An dem Fahrzeug entstand ein Lackschaden am vorderen rechten Radkasten. Anschließend entfernte sich die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen silbernen Hyundai mit auffällig starkem Grünspan an der Heckklappe gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

Filsum - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Samstag, den 16.05.2026, gegen 16:00 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Achter-Gaste-Weg / Hauptstraße in Filsum zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 20-jähriger Mann aus Schwerinsdorf befuhr mit einem VW Tiguan den Achter-Gaste-Weg und beabsichtigte, nach links auf die Hauptstraße in Richtung Lammertsfehn einzubiegen. Hierbei kollidierte er mit einen ebenfalls 20-jährigen Mann aus Uplengen, der mit einem Fiat Panda die Hauptstraße aus Richtung Lammertsfehn kommend in Richtung Filsum befuhr. Beide Fahrzeugführer wurden durch die Kollision verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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