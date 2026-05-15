POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 15.05.2026
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
++ Diebstahl ++ Verkehrsunfallflucht ++ Verkehrsunfälle ++
Rhauderfehn - Diebstahl
Zwischen dem 11.05.2026 gegen 8 Uhr und dem 13.05.2026 gegen 9 Uhr entwendete eine derzeit noch unbekannte Täterschaft auf einem Friedhof in der Straße 1. Südwieke in Rhauderfehn einen Grabstein. Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Emden - Verkehrsunfallflucht
Am 13.05.2026 beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 20:30 und 20:40 Uhr in der Celosstraße in Emden einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen VW Polo. Dabei entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Emden - Verkehrsunfall
Am 14.05.2026 befuhr ein 26-jähriger Fahrradfahrer gegen 17:10 Uhr die Wolthuser Dorfstraße in Emden in Richtung Uphuser Straße. In einer Kurve kam ihm eine 68-jährige Fahrerin eines VW Golf entgegen. Der 26-Jährige kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem PKW und erlitt dabei leichte Verletzungen. Darüber hinaus entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden im insgesamt unteren dreistelligen Bereich. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,54 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
Uplengen - Verkehrsunfall
Am 14.05.2026 befuhr ein 44-jähriger PKW-Fahrer gegen 14 Uhr die Schützenstraße in Uplengen in Richtung Neufirreler Straße. Aus ungeklärter Ursache verlor er in einer Kurve die Kontrolle über den PKW. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Wand eines Wohngebäudes. Dabei erlitt der 44-Jährige leichte Verletzungen. Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell