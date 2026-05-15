Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 15.05.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Diebstahl ++ Verkehrsunfallflucht ++ Verkehrsunfälle ++

Rhauderfehn - Diebstahl

Zwischen dem 11.05.2026 gegen 8 Uhr und dem 13.05.2026 gegen 9 Uhr entwendete eine derzeit noch unbekannte Täterschaft auf einem Friedhof in der Straße 1. Südwieke in Rhauderfehn einen Grabstein. Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 13.05.2026 beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 20:30 und 20:40 Uhr in der Celosstraße in Emden einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen VW Polo. Dabei entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Verkehrsunfall

Am 14.05.2026 befuhr ein 26-jähriger Fahrradfahrer gegen 17:10 Uhr die Wolthuser Dorfstraße in Emden in Richtung Uphuser Straße. In einer Kurve kam ihm eine 68-jährige Fahrerin eines VW Golf entgegen. Der 26-Jährige kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem PKW und erlitt dabei leichte Verletzungen. Darüber hinaus entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden im insgesamt unteren dreistelligen Bereich. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,54 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Uplengen - Verkehrsunfall

Am 14.05.2026 befuhr ein 44-jähriger PKW-Fahrer gegen 14 Uhr die Schützenstraße in Uplengen in Richtung Neufirreler Straße. Aus ungeklärter Ursache verlor er in einer Kurve die Kontrolle über den PKW. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Wand eines Wohngebäudes. Dabei erlitt der 44-Jährige leichte Verletzungen. Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell