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Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, den 14.05.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Kennzeichendiebstahl in Emden ++ Verkehrsunfallfluchten in Emden (2) ++

Emden - Kennzeichen von Pkw entwendet

Im Emder Stadtgebiet wurden am Mittwoch (13.05.2026) von zwei parkenden Pkw die amtlichen Kennzeichen entwendet. Im ersten Fall in der Coubierestraße von einem Pkw der Marke Volkswagen, im zweiten Fall auf einem Parkplatz bei der Kesselschleuse von einem Fahrzeug des Herstellers Mazda. In beiden Fällen konnten die Täter unerkannt flüchten. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Emden in Verbindung.

Emden - Parkender Pkw beschädigt

Am Mittwochabend wurde in der Celosstraße ein dort parkender schwarzer Pkw der Marke Volkswagen beschädigt, als dieser augenscheinlich beim Vorbeifahren von einem bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer touchiert worden ist. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Beim Rangieren Steinmauer und Holzzaun beschädigt

Offensichtlich beim Rangieren hat in der Rysumer Straße ein unbekannter Verkehrsteilnehmer eine dortige Steinmauer und einen Holzzaun beschädigt. Anschließend hat man sich unerlaubt entfernt. Auch hier wird darum gebeten, dass sich etwaige Zeugen mit der Polizei in Emden in Verbindung setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Dienstschichtleiterin PHK`in de Vries
Telefon: 0491-97690 212
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

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