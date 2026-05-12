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Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 12.05.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Diebstahl ++ Verkehrsunfälle ++

Emden - Diebstahl

Am 12.05.2026 drang gegen 03:50 Uhr eine unbekannte Täterschaft unerlaubt in ein Geschäft in der Straße Zwischen beiden Märkten in Emden ein. Sie verschaffte sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zu dem Gebäude und entwendete Diebesgut in derzeit noch unbekannter Höhe. Weitere Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfall

Am 11.05.2026 wollte ein 22-jähriger Fahrer eines VW Golf gegen 11:05 Uhr von einem Grundstück auf die Bremer Straße in Leer auffahren. Dabei übersah er einen von links kommenden 27-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich der 27-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zudem entstand ein geringer Sachschaden.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall

Eine 56-jährige Fahrerin eines Toyota Yaris befuhr am 11.05.2026 gegen 17:10 Uhr die Torfstraße in Rhauderfehn in Richtung Klostermoor. Im Kreuzungsbereich zur Brunzeler Straße übersah sie einen 26-jährigen Fahrer eines BMW 530, der die Brunzeler Straße befuhr und mehrere vor ihm befindliche Fahrzeuge überholte. Es kam zur Kollision, bei der die 56-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

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