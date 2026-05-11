Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 11.05.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfälle ++ Diebstahl ++

Moormerland - Verkehrsunfall

Am 10.05.2026 befuhr ein 55-jähriger Fahrer eines Audi A6 gegen 12:35 Uhr die Hauptstraße in Moormerland in Richtung B 70 und wollte einen vor ihm fahrenden PKW überholen. Dabei übersah er einen 28-jährigen Fahrer eines Polestar 4, der hinter ihm fuhr und sich ebenfalls im Überholvorgang befand. Es kam zu einer seitlichen Kollision zwischen dem Audi und dem Polestar. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden im insgesamt unteren vierstelligen Bereich. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Weener - Verkehrsunfall

Am 10.05.2026 befuhr ein 64-jähriger Fahrer eines Hyundai i20 gegen 14:55 Uhr den Middelweg in Weener in Richtung St. Georgiwold. Zur gleichen Zeit befuhr auch eine Gruppe Fahrradfahrer den Middelweg in gleicher Richtung. Als der 64-Jährige die Fahrradfahrer überholte, touchierte er das Lenkrad eines 39-jährigen Pedelec-Fahrers. Infolgedessen stürzte der Pedelec-Fahrer. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Insgesamt entstand ein geringer Sachschaden.

Bunde - Diebstahl

Am 10.05.2026 drang eine unbekannte Täterschaft gegen 5:30 Uhr unerlaubt in einen Lagerraum eines Geschäfts in der Neuschanzer Straße in Bunde ein. Sie verschaffte sich Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendete Diebesgut in unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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