Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Senior aus Bunde

PI Leer/Emden (ots)

Die öffentliche Fahndung nach dem 67-jährigen Vermissten aus Bunde vom heutigen Abend kann eingestellt werden. Der Mann wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizeiinspektion Leer/Emden bedankt sich für die hohe Einsatzbereitschaft aller eingebundenen Einsatzkräfte und die Unterstützung aus der Bevölkerung.

Die Ursprungspressemitteilung wird aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. Es wird darum gebeten, alle im Rahmen der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten und Lichtbilder, die geteilt worden sind, zu löschen und nicht mehr zu verbreiten.

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