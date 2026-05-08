Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Kostenlose Wiegeaktion der Autobahnpolizei Leer für Wohnmobile und Wohnwagengespanne

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Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

Leer - Die am Freitag, den 08. Mai 2026, durchgeführte Wiegeaktion der Autobahnpolizei Leer für Wohnmobile und Wohnwagengespanne ist auf große Resonanz gestoßen und erfolgreich beendet worden. In der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr nutzten zahlreiche Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge auf dem Gelände der Autobahnpolizei in der Deichstraße in Leer kostenfrei wiegen zu lassen und sich umfassend beraten zu lassen. Die Wiegeaktion war bereits im Vorfeld öffentlich angekündigt worden; interessierte Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer konnten sich vorab verbindlich für einen Termin anmelden.

Ziel der Präventionsveranstaltung war es, für die Gefahren von Überladung zu sensibilisieren und die Verkehrssicherheit insbesondere im Reise- und Campingverkehr zu erhöhen. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten informierten die Teilnehmenden über die Auswirkungen von Überladung auf Fahrverhalten, Bremsweg und Fahrzeugstabilität sowie über die richtige Beladung von Wohnmobilen und Gespannen. Darüber hinaus standen Fachkräfte für Kriminalprävention für Fragen rund um Sicherheit und Schutz beim Reisen und Camping zur Verfügung.

Die Veranstaltung verlief durchweg positiv. Sowohl die Teilnehmenden als auch die eingesetzten Kräfte zeigten sich mit dem Ablauf und dem großen Interesse an dem Präventionsangebot sehr zufrieden. Der Leiter der Autobahnpolizei Leer/ Emden, Polizeihauptkommissar Ralf Hickmann, zieht ein positives Fazit: "Verkehrsgefährdungen wurden im Rahmen der Aktion nicht festgestellt. Die Teilnehmenden zeigten sich mit dem Angebot und der Durchführung der Wiegeaktion durchweg sehr zufrieden".

Die Autobahnpolizei Leer bedankt sich bei allen Beteiligten für das entgegengebrachte Interesse sowie die kooperative Teilnahme und sieht die Aktion als wichtigen Beitrag zur weiteren Stärkung der Verkehrssicherheit.

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