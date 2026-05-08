POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 08.05.2026
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
++ Verkehrsunfall ++
Westoverledingen - Verkehrsunfall
Am 07.05.2026 befuhr eine 24-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia gegen 18:45 Uhr den Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Hauptstraße in Westoverledingen. Dabei verwechselte sie das Gaspedal mit dem Bremspedal. Dadurch fuhr sie auf einen 44-jährigen Pedelec-Fahrer auf, der sich vor dem PKW befand und gegen eine Mauer gedrückt wurde. Im Zuge dessen erlitt der 44-Jährige leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 215
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
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