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Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 08.05.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfall ++

Westoverledingen - Verkehrsunfall

Am 07.05.2026 befuhr eine 24-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia gegen 18:45 Uhr den Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Hauptstraße in Westoverledingen. Dabei verwechselte sie das Gaspedal mit dem Bremspedal. Dadurch fuhr sie auf einen 44-jährigen Pedelec-Fahrer auf, der sich vor dem PKW befand und gegen eine Mauer gedrückt wurde. Im Zuge dessen erlitt der 44-Jährige leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 215
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

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