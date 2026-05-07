Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 07.05.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfallflucht ++ Verkehrsunfälle ++ Falschfahrer ++

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 05.05.2026 beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 11:30 und 18:15 Uhr in der Lise-Meitner-Straße in Emde einen ordnungsgemäß abgestellten Transporter. Dabei entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Verkehrsunfall

Am 06.05.2026 befuhr eine 58-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia die Ringstraße in Emden in Richtung Nesserlander Straße. In Höhe der Cirksenastraße hielt sie zunächst an, um einer Person das Überqueren des Fußgängerüberwegs zu ermöglichen. Beim erneuten Anfahren übersah sie allerdings einen 62-jährigen Fahrradfahrer, der den Fußgängerüberweg ebenfalls überquerte. Es kam zu einer Kollision, bei der sich der Fahrradfahrer leichte Verletzungen zuzog. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Emden - Verkehrsunfall

Am 06.05.2026 befuhr ein 33-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz Vito Tourer die Straße Am Fehntjer Tief in Emden. An der Kreuzung zum Wykhoffweg übersah er eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 60-jährige Fahrerin eines VW Golf. Es kam zu einer Kollision, bei der die 60-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

A 28/Bereich Apen/Remels - Falschfahrer

Im Nachgang eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn 28 am 05.05.2026 gegen 15:45 Uhr (siehe dazu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104235/6268812) kam es auf der Fahrbahn in Richtung Leer im Bereich Uplengen zu einem Rückstau. Die Verkehrsteilnehmer bildeten daraufhin eine Rettungsgasse.

Gegen 16:45 Uhr wurde der Polizei ein PKW gemeldet, der sowohl die gebildete Rettungsgasse als auch den Standstreifen entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Oldenburg befuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen legte der Fahrer dabei mehrere Kilometer auf der Richtungsfahrbahn Leer in falscher Fahrtrichtung zurück.

An der Anschlussstelle Westerstede-West verließ er die Autobahn. Bei dem PKW handelte es sich um einen grauen Audi A4 mit HAM-Kennzeichen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Verkehrsunfall

Am 06.05.2026 befuhr ein 62-jähriger Kraftrad-Fahrer gegen 18:50 Uhr die Deichstraße in Leer stadteinwärts. Als er auf den Hohegaster Ring abbiegen wollte, musste er verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte ein hinter ihm fahrender 63-jähriger Fahrer eines Volvo V70 zu spät. Es kam zur Kollision. Der Kraftrad-Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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