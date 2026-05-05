Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 05.05.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfälle ++

A 28/Uplengen - Verkehrsunfälle

Am 04.05.2026 befuhr ein 38-jähriger Fahrer eines Sattelzugs gegen 15:45 Uhr die Autobahn 28 in Richtung Leer auf dem Hauptfahrstreifen. In Höhe Uplengen fuhr aus bisher ungeklärter Ursache ein 61-jähriger Fahrer eines VW T-Roc auf den Sattelzug auf. Ein 47-jährige Fahrer eines Hyundai Tucson, der zum Unfallzeitpunkt den Überholfahrstreifen befuhr, bremste daraufhin stark ab. Ein 22-jähriger Fahrer eines Opel Astra, der hinter dem Hyundai fuhr, fuhr dem PKW auf. Der 61-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der VW und der Opel waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Im Zuge der anschließenden Staubildung kam es zu weiteren Unfällen:

Gegen 17:35 Uhr befuhr ein 57-jähriger Fahrer eines Ford Transit die A 28 in Richtung Leer. Aufgrund einer eingeklemmten Fußmatte konnte er sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf einen vor ihm fahrenden Ford Fiesta auf. Dieser wurde daraufhin auf einen vor ihm fahrenden Audi A3 geschoben, dieser wiederum auf einen VW Golf. An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Gegen 17:50 Uhr befuhr eine 28-jährige Fahrerin eines Hyundai i10 die A 28 in Richtung Leer. Als sie aufgrund der vorhergegangenen Unfälle im Stau abbremsen musste, fuhr ihr ein Fahrer eines VW Polo auf. Dabei entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Leer - Verkehrsunfall

Am 04.05.2026 wollte eine 18-jährige Fahrerin eines Mini One ein Grundstück in der Groninger Straße rückwärts verlassen. Dabei übersah sie eine 87-jährige Frau, die den Gehweg der Groninger Straße mit einem Krankenfahrstuhl befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 87-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Darüber hinaus entstanden Sachschäden an beiden Fahrzeugen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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