Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Fall der schweren Brandstiftung auf Borkum bei Aktenzeichen XY...ungelöst! - Bisher etwa 25 Hinweise bei der Polizei eingegangen

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Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

Borkum - Am gestrigen Mittwochabend strahlte das ZDF in der Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst!" einen Fall auf Borkum aus dem Jahr 2024 aus (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104235/5861009). Vor Ort waren Kriminaloberkommissarin Lena Foorden und die Pressesprecherin Melina Trey der Polizeiinspektion Leer/ Emden (siehe Bildmaterial).

Zum jetzigen Zeitpunkt gingen etwa 25 Hinweise direkt in der Redaktion, dem Hinweistelefon oder auf den hiesigen Wachen ein. Auch im Nachgang der Sendung melden sich weiterhin Bürgerinnen und Bürger mit möglichen Beobachtungen und Informationen, die weiterhin in die Gesamtbewertung eingehen. Es handelte sich dabei um verschiedene Hinweise, die durch die Ermittler geprüft und bewertet werden. Details hierzu können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht benannt werden.

Der Beitrag kann unter dem folgenden Link erneut angesehen werden (https://www.zdf.de/play/magazine/aktenzeichen-xy-ungeloest-110/aktenzeichen-xy-ungeloest-vom-6-mai-2026-100).

Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täterschaft führen, ist durch die Staatsanwaltschaft Aurich eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.

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