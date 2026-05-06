Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 06.05.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Diebstahl ++ Nötigung im Straßenverkehr ++ Bedrohung ++ Verkehrsunfälle ++

Borkum - Diebstahl

Am 18.04.2026 befand sich ein 35-jähriger Mann gegen 10:30 Uhr im Rahmen von Gebäudereinigungsarbeiten auf einer circa 10 Meter hohen Leiter im Alten Postweg auf Borkum. Währenddessen entwendete eine unbekannte Täterschaft die sich unter der Leiter befindende Arbeitsjacke sowie eine Arbeitstasche mitsamt Arbeitsmaterialien des Mannes. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Nötigung im Straßenverkehr

Am 24.04.2025 befuhr ein 11-jähriger Fahrradfahrer gegen 13:20 Uhr die Hermann-Löns-Straße in Emden in Richtung Isenseestraße. Ein derzeit noch unbekannter Autofahrer fuhr ihm dabei dicht auf. Er drängelte, überholte den Jungen, versperrte ihm den Weg und beleidigte ihn anschließend. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hesel - Bedrohung

Am 04.04.2026 bedrohte ein derzeit noch unbekannter Täter gegen 20 Uhr einen 16-Jährigen auf dem Brinkumer Sportplatz mit einem Messer. Anschließend entfernte sich der Täter vom Tatort. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er ist zwischen 14 und 16 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, hat eine stämmige Statur und ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Er hat kurze braune Haare und trug eine schwarze Lederjacke und eine dunkle Hose. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall

Am 05.05.2026 befuhr ein 38-jähriger Fahrer eines VW Golf gegen 9:35 Uhr die Holterfehner Straße in Richtung Holte. Als ihm ein 23-jähriger Fahrer eines Treckers entgegenkam, geriet der VW in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Trecker. Dabei entstand insgesamt ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Der VW erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt

Rhauderfehn - Verkehrsunfall

Am 05.05.2026 wollte eine 23-jährige Fahrerin eines BMW von einem Grundstück auf die Schwarzmoorstraße in Rhauderfehn abbiegen. Dabei übersah sie die vorfahrtsberechtigte 64-jährige Fahrerin eines Hyundai i20, welche die Schwarzmoorstraße befuhr. Es kam zur Kollision. Dabei zog sich die 64-Jährige leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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