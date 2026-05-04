POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 04.05.2026
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
++ Verkehrsunfallfluchten ++ Verkehrsunfall ++
Borkum - Verkehrsunfallflucht
Am 01.05.2026 beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 14:30 und 14:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Ostfriesenstraße auf Borkum einen ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Mercedes Citan. Dabei entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Leer - Verkehrsunfallflucht
Am 03.05.2026 beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 11:30 und 13:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Ostersteg in Leer einen ordnungsgemäß abgestellten grauen BMW iX. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Moormerland - Verkehrsunfall
Am 03.05.2026 befuhr ein 16-Jähriger ohne Fahrerlaubnis gegen 16:15 Uhr mit einem Seat Cupra die Kirchstraße in Moormerland in Richtung Terborg. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf einem Grundstück abgestellten PKW und Wohnwagen. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Jugendliche flüchtete anschließend zu Fuß vom Unfallort, konnte jedoch ermittelt werden. Weitere Ermittlungen dauern an.
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 215
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
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