Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 04.05.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfallfluchten ++ Verkehrsunfall ++

Borkum - Verkehrsunfallflucht

Am 01.05.2026 beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 14:30 und 14:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Ostfriesenstraße auf Borkum einen ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Mercedes Citan. Dabei entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 03.05.2026 beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 11:30 und 13:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Ostersteg in Leer einen ordnungsgemäß abgestellten grauen BMW iX. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Moormerland - Verkehrsunfall

Am 03.05.2026 befuhr ein 16-Jähriger ohne Fahrerlaubnis gegen 16:15 Uhr mit einem Seat Cupra die Kirchstraße in Moormerland in Richtung Terborg. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf einem Grundstück abgestellten PKW und Wohnwagen. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Jugendliche flüchtete anschließend zu Fuß vom Unfallort, konnte jedoch ermittelt werden. Weitere Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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