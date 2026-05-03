Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 03.05.2026

Leer (ots)

++Führen eines E-Scooter unter Drogeneinfluss++Schwerer Verkehrsunfall durch Alkohol- und Drogeneinfluss++Brand eines Müllcontainer++Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort++

Leer - Führen eines E-Scooter unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstag im Osseweg mussten die Polizeibeamten gegen 19 Uhr bei einem 32-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Leer eine Beeinflussung durch Drogen feststellen. Ein Vortest bestätigte den Verdacht auf den Konsum von Cannabis, Amphetamine und Kokain. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Ostrhauderfehn - Schwerer Verkehrsunfall durch Alkohol- u. Drogenkonsum

Am Samstagmorgen kam gegen 08:45 Uhr ein 32-jähriger Mann aus dem Saterland bei der Fahrt mit seinem Motorrad von Strücklingen in Richtung Langholt auf der Langholter Straße von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Leitpfosten und stürzte sodann. Bei der Aufnahme des Unfalles mussten die Polizeibeamten dann feststellen, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis zum Führen eines Motorrades hatte, unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand und am Motorrad falsche Kennzeichen angebracht waren. Zudem zog sich Fahrer durch den Sturz eine schwere Beinverletzung zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Emden - Brand eines Müllcontainer

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zu Sonntag gegen 02 Uhr am Frickensteinplatz ein Müllcontainer in Brand. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand dieser bereits in Vollbrand. Durch die Hitze wurde ein Fenster des angrenzenden Gebäudes beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, setzen sich bitte mit der Polizei Emden in Verbindung.

Emden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Samstag wurde in der Mittageszeit auf einem Parkplatz der Fritz-Reuter-Straße ein dort parkender Pkw der Marke Audi beschädigt. Der bisher unbekannte Unfallbeteiligte touchierte dieses Fahrzeug vermutlich beim Ausparken und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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