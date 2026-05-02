Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 02.05.2026

Leer (ots)

++Sachbeschädigung an Sonnenschirmen einer Bäckerei mit Zeugenaufruf++Trunkenheit im Verkehr++Verkehrsunfall mit verletzten Beteiligten und hohem Sachschaden++

Emden - Sachbeschädigung an Sonnenschirmen einer Bäckerei

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden bei einer Bäckerei am Wykhoffweg drei aufgestellte Sonnenschirme durch bisher unbekannte Täter beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Rhauderfehn - Trunkenheit im Verkehr

Mit einem Promillewert von 2,61 war ein 45-jähriger Pkw-Führer aus Rhauderfehn mit seinem Pkw unterwegs. Aufgefallen ist dieser Umstand bei einer Kontrolle durch die Polizei in der Straße Rhauderwieke am 1. Mai gegen 18 Uhr. Die Weiterfahrt wurde natürlich untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Uplengen - Verkehrsunfall mit verletzten Beteiligten und hohem Sachschaden

Am Samstagmorgen kam gegen 03 Uhr auf der Ostertorstraße in Remels zu einem Verkehrsunfall, in deren Folge sich der 18-jährige Pkw-Führer aus Uplengen und sein 17-jähriger Beifahrer aus der Samtgemeinde Hesel leicht verletzten und ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Diese hatten die benannte Straße aus Richtung Westerstede kommend befahren, überführen nahe der Kirche vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit die dortige Verkehrsinsel, überschlugen sich mehrfach und kamen nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde eine Überdachung und die Verglasung einer dortigen Pizzeria schwer beschädigt. Das THW musste angefordert werden, um die Überdachungskonstruktion gesichert abzubauen und das Gebäude zu sichern, dass jedoch nicht einsturzgefährdet ist. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 80.000 Euro. Der Pkw des 18-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell