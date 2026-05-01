Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, den 01.05.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall ++ Alkoholisiert vom Unfallort geflüchtet ++ Angriff auf Polizeibeamte ++ Verkehrsunfallflucht ++

Emden - Verkehrsunfall

Emden - Am Donnerstag, gegen 15:20 Uhr, kam es in der Ringstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 51-jähriger Mann aus Emden, mit seinem Pkw aus einer Parklücke auf die Fahrbahn einzufahren. Dabei übersah er einen 39-jährigen Motorradfahrer, ebenfalls aus Emden, der die Ringstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Sowohl der Pkw als auch das Motorrad waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Emden - Alkoholisiert vom Unfallort geflüchtet

Emden - Am Donnerstagabend, gegen 21:40 Uhr, kam es im Stadtgebiet Emden zu mehreren Verkehrsverstößen durch einen Pkw-Fahrer. Ein 38-jähriger Mann aus Emden befuhr mit seinem Fahrzeug ein Tankstellengelände und beschädigte dort einen Container. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Im weiteren Verlauf missachtete er zudem eine rotlichtzeigende Lichtzeichenanlage. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug durch Polizeikräfte festgestellt und der Fahrer kontrolliert werden. Dabei wurde bei dem 38-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 1,09 Promille festgestellt. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Moormerland - Angriff auf Polizeibeamte

Moormerland - Am späten Donnerstagabend, gegen 23:15 Uhr, kam es in der Gräfin-Julia-Straße zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Polizeikräfte waren zu einer Wohnung gerufen worden, nachdem ein Mann dort Gegenstände beschädigt haben soll. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten auf einen 32-jährigen Mann aus Tschechien und erteilten ihm einen Platzverweis. Dieser Aufforderung kam der Mann nicht nach. Bei der anschließenden Durchsetzung des Platzverweises leistete er erheblichen Widerstand und griff die eingesetzten Polizeibeamten tätlich an. Eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter erlitten dabei leichte Verletzungen, blieben jedoch dienstfähig. Der 32-Jährige konnte schließlich in Gewahrsam genommen werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 11:05 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Fritz-Reuter-Straße in Emden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der beschädigte Pkw wies Beschädigungen an der Beifahrerseite auf. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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