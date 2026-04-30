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Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Polizeilicher Einsatz anlässlich der 14. Nationalen Maritimen Konferenz erfolgreich beendet

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Am Nachmittag des 30.04.2026 ist die 14. Nationale Maritime Konferenz in der Nordseehalle in Emden beendet worden. Auch am heutigen Tag war die Polizei mit verstärkten Kräften im Einsatz, um die Sicherheit der Veranstaltung, der Delegierten sowie der Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten. Die An- und Abreise der Teilnehmenden verlief über den gesamten Tag störungsfrei. Das erhöhte Verkehrsaufkommen rund um das Veranstaltungsgelände konnte durch gezielte Verkehrsmaßnahmen und eine lageangepasste Verkehrslenkung erfolgreich bewältigt werden. Im Umfeld der Konferenz kam es am zweiten Tag zu keinen Versammlungen oder Kundgebungen. Aus polizeilicher Sicht ist die 14. Nationale Maritime Konferenz ruhig und geordnet verlaufen. Die polizeilichen Sicherheitsmaßnahmen haben sich bewährt und trugen zu einem störungsfreien Ablauf der Konferenz bei. Die Polizei bedankt sich bei allen Einsatzkräften, den beteiligten Behörden sowie bei den Verkehrsteilnehmenden und Anwohnerinnen und Anwohnern für ihr Verständnis und ihre Kooperation während der beiden Einsatztage. Für Rückfragen oder weitere Informationen steht die Pressestelle der Polizeiinspektion Leer/Emden gerne zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Pressestelle
Melina Trey/ Julian Röben
Telefon: 0491-97690 104/114
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

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