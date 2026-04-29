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Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Polizei begleitet Nationale Maritime Konferenz

PI Leer/Emden (ots)

Zum Auftakt der 14. Nationalen Maritimen Konferenz am 29.04.2026 in der Nordseehalle in Emden verlief der heutige Einsatztag aus Sicht der Polizei insgesamt ruhig und geordnet. Seit den Morgenstunden war die Polizei mit verstärkten Kräften im Einsatz, um die Sicherheit der Veranstaltung und der Teilnehmenden zu gewährleisten.

Im Laufe des Tages reisten zahlreiche Delegierte aus Politik und Wirtschaft an. Der Anreiseverkehr rund um das Konferenzgelände verlief störungsfrei. Durch gezielte Verkehrsmaßnahmen konnten größere Beeinträchtigungen vermieden werden.

Für den morgigen Konferenztag rechnet die Polizei im Bereich des Veranstaltungsortes erneut mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und bittet Verkehrsteilnehmende, dies zu berücksichtigen.

Im Umfeld der Konferenz kam es zu einzelnen Versammlungen, die die Polizei lageangepasst begleitete. Diese verliefen weitgehend friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Die Sicherheitslage wird seitens der Polizei auch weiterhin kontinuierlich bewertet, damit auf Veränderungen schnell reagiert werden kann.

Weitere Informationen werden bei relevanten Entwicklungen zeitnah bekannt gegeben.

Für Medienanfragen ist die Pressestelle am morgigen Tag wieder unter den Telefonnummern 0491-97690 104/-114 erreichbar. Zusätzlich ist wieder ein mobiles Presseteam vor Ort. Dieses ist unter der Telefonnummer 0151 41874060 erreichbar. Bei Rückfragen oder für weitere Informationen steht Ihnen die Pressestelle der Polizei Leer/ Emden gerne zur Verfügung.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Pressestelle
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

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