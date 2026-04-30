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Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 30.04.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfälle ++

Leer - Verkehrsunfall

Am 29.04.2026 befuhr ein 29-jähriger Fahrer eines VW Golf gegen 16:40 Uhr den Stadtring in Leer in Richtung Papenburg. An der Kreuzung zur Bremer Straße übersah er den verkehrsbedingt an einer Ampel haltenden 19-jährigen Fahrer eines Opel Corsa und fuhr auf diesen auf. Dadurch wurde der Opel auf einen weiteren vor ihm haltenden Opel Corsa geschoben, in dem eine 58-Jährige am Steuer saß. An allen Pkw entstand ein Sachschaden in insgesamt niedriger fünfstelliger Höhe. Der 19-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall

Am 29.04.2026 befuhr ein 63-jähriger Fahrer eines Audi Q3 die Langholter Straße in Ostrhauderfehn in Richtung Langholt. Er bremste verkehrsbedingt ab, als ein PKW vor ihm abbog. Dies bemerkte ein 38-jähriger Fahrer eines VW Passat, der hinter dem Audi fuhr, zu spät und fuhr auf den Audi auf. Dabei zog sich der 63-Jährige leichte Verletzungen zu. Der VW war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden im insgesamt hohen vierstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

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