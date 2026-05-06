Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gesonderte Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 06.05.2026

PI Leer/Emden (ots)

++Warnung vor falschen Pflegedienstmitarbeitern++

Am 05.05.2026 wurde der Polizei Leer angezeigt, dass es am Sonntag, den 03.05. 2026 in den späten Vormittagsstunden zu einem Vorfall in einer Seniorenwohnanlage im Bereich der Nesse gekommen sei. Nach bisherigen Erkenntnissen gab sich eine ca. 25-jährige Frau bei einer Bewohnerin als Pflegedienstkraft aus und versuchte unter dem Vorwand, sie jetzt pflegen zu wollen, die Wohnung einer 89-jährigen Bewohnerin zu betreten. Die Betroffene bemerkte, dass die junge Frau zwar die Kleidung einer Pflegekraft trug, aber mehrere Dienstabzeichen auf der Kleidung angebracht worden waren. Zudem hatte die Betroffenen keinen Service dieser Art in Anspruch genommen. So konnte die betroffene Bewohnerin die Frau aus ihren Räumlichkeiten fernhalten. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollte das Betreten der Wohnung zu Diebstahlszwecken erfolgen. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang daraufhin, keine Personen pauschal in die eigenen Wohnräumlichkeiten zu lassen, nur weil diese sich als Pflegedienst ausgeben. Sollten Personen Pflege erhalten, wird Ihnen diese ausschließlich von ihrem gewählten Pflegedienstleister zuteil und nicht von zufällig ausgewählten Personen.

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