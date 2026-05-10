POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 10.05.2026
PI Leer/Emden (ots)
++ Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung ++ Bedrohung mit Messer/Körperverletzung ++
Moormerland - Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung
Am Samstag, gegen 16:10 Uhr, kam es im Kassenbereich des Verbrauchermarktes Combi in der Rudolf-Eucken-Straße zu einem Vorfall, bei dem sich mehrere Personen mit Pfefferspray und Schlagstöcken attackierten. Aufgrund des eingesetzten Pfeffersprays mussten mehrere Kunden*innen den Verbrauchermarkt verlassen. Mögliche Opfer oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Leer - Bedrohung mit Messer/Körperverletzung
Am Sonntagmorgen, gegen 02:40 Uhr, kam es vor einer Kneipe in der Straße Ostersteg zu einer Auseinandersetzung. Nachdem der 57-jährige alkoholisierte Beschuldigte aus Leer von mehreren Zeugen aufgrund einer Kopfverletzung angesprochen wurde, holte dieser ein Einhandmesser heraus und bedrohte diese damit. Ein 18-jähriger, ebenfalls aus Leer, setzte sich daraufhin mit einem Schlag in das Gesicht des Beschuldigten zur Wehr. Dieser ging daraufhin zu Boden und wurde anschließend in einem Krankenhaus behandelt. Das Einhandmesser wurde sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.
Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Dienstschichtleiter
Telefon: 0491-97690 215
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
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