Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 09.05.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfälle (2) ++ Verkehrsunfallfluchten (3) ++

Verkehrsunfälle

Moormerland - Am Freitag, den 08.05.2026, gegen 08:25 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Dr.-Warsing-Straße / Dr.-von-Jhering-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Ein 63-jähriger Mann aus Moormerland befuhr mit einem Opel Corsa die Dr.-Warsing-Straße aus Richtung Alte Landstraße kommend und beabsichtigte, nach links in Richtung Jheringsfehn abzubiegen. Hierbei übersah er einen 71-jährigen Fußgänger aus Moormerland, der die Dr.-von-Jhering-Straße queren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der 71-Jährige wurde schwer verletzt, erlitt unter anderem Prellungen sowie eine Gehirnerschütterung und wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Leer - Am heutigen Morgen, gegen 05:25 Uhr, kam es auf der B70 in Höhe der Spriekenborger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 22-Jähriger aus Westoverledingen befuhr mit seinem VW Golf die B70 aus Fahrtrichtung Leer. Kurz nach dem Kreuzungsbereich Spriekenborger Straße geriet der Fahrzeugführer nach links in die Gegenspur und touchierte hier einen entgegenkommenden 3er BMW, welcher von einem 32-Jährigen Mann aus Papenburg geführt wurde. Der Golf überschlug sich und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt und in örtliche Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 22-Jährige stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallfluchten

Leer - Am Freitag, den 08.05.2026, gegen 22:00 Uhr, kam es am Bahnübergang der Straße "Zum Hammrich" zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich mit einem Traktor, die dortige Schrankenanlage erheblich. Ein bislang unbekannter Zeuge, der mit einem weißen VW Caddy vor Ort gewesen sein soll, meldete den Vorfall über die Sprechanlage des Bahnübergangs. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich sowohl der mutmaßliche Verursacher als auch der Zeuge von der Unfallstelle. Die Schrankenanlage wurde beschädigt und war nicht mehr funktionsfähig. Der entstandene Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere den bislang unbekannten Zeugen mit dem weißen VW Caddy sowie weitere Hinweisgebende, sich bei der Polizei Leer zu melden.

Emden - Am Donnerstag, den 08.05.2026, in der Zeit von 09:50 Uhr bis 10:20 Uhr, kam es in der Thüringer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte auf bislang unbekannte Weise einen ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Audi SQ5. Das Fahrzeug war vorwärts in einer Parkreihe auf Höhe eines dortigen Restaurants abgestellt. Durch den Unfall wurde der hintere rechte Kotflügel beschädigt. Der entstandene Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten.

Emden - Am Donnerstag, den 08.05.2026, gegen 19:30 Uhr, kam es auf der Friedrich-Ebert-Straße zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. Ein 34-jähriger Mann aus Emden befuhr mit einem grauen VW Polo die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Petkumer Straße, als ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem grauen VW Passat oder VW Golf Variant entgegenkam. Dabei kam es zur Kollision der jeweiligen Außenspiegel. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt in Richtung Neue Kirche von der Unfallstelle.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Verkehrsunfallfluchten, sich zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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