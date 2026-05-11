Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gesonderte Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.05.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

Am 11.05.2026 kam es gegen 11:20 Uhr auf der A 28 in Fahrtrichtung Leer zwischen den Anschlussstellen Westerstede-West und Apen/Remels zu einem schweren Verkehrsunfall.

Zunächst standen aus bislang noch ungeklärter Ursache drei Fahrzeuge - ein PKW sowie zwei LKW - in genannter Reihenfolge auf dem Seitenstreifen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein weiterer LKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem hinteren der abgestellten LKW. Durch den Aufprall wurde das Führerhaus des verursachenden Lkw stark deformiert und geriet anschließend in Brand.

Unverzüglich wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zur Unfallstelle entsandt. Der Fahrer des verursachenden LKW konnte nur noch tot geborgen werden. Weitere Beteiligte wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wird die Autobahn in diesem Bereich in Richtung Leer für mehrere Stunden voll gesperrt.

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